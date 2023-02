Harter Überlebenskampf für Obdachlose im Winter

Obwohl die Zahl der Bedürftigen von 2019 bis 2021 stetig gesunken ist, wurden die Notschlafstellen zuletzt noch immer von 236 Obdachlosen in Niederösterreich genutzt. Wenngleich die Nachfrage also gegeben ist, werden diese hierzulande nur in zwei Städten angeboten – nämlich in St. Pölten und Wiener Neustadt. Gerechtfertigt wird das vom Land damit, dass nur diese als „Ballungszentren“ gelten. Die Emmausgemeinschaft der Landeshauptstadt sowie der Verein für soziale Betreuung NÖ Süd in Wiener Neustadt gelten als tragende Einrichtungen. Da im Gegensatz zu umliegenden Bundesländern kein spezielles Kältetelefon existiert, müssen die Vereine direkt kontaktiert werden.