Wasserschiene soll Trinkwasser für Zukunft sichern

Das Land Kärnten wird den Wasserverband mit 250.000 Euro fördern, um dessen operative Tätigkeiten in der Anfangsphase zu gewährleisten. Die Städte unterstützen mit jeweils 50.000 Euro, wobei die Hälfte der Kosten pro Stadt (25.000 Euro) vom Gemeindereferat gefördert werden soll. Das Projekt ist in der Realisierung auf Jahrzehnte ausgelegt und wird in Summe Investitionskosten in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro erfordern.