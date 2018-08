Land Kärnten will sein Trinkwasser schützen

Zwei Euro kosten in Klagenfurt 1000 Liter Wasser. Damit die kostbare Ressource für jeden leistbar bleibt, will das Land jetzt die Versorgung in der Verfassung verankern - Juristen arbeiten an einer „Wasser-Charta“. Dadurch soll die lebensnotwendige Ressource vor der Privatisierung geschützt werden. Denn erneut greifen große Konzerne in Europa nach unserem kostbarsten Gut.