Letzter SED-Regierungschef der DDR gestorben

Modrow wurde 1928 in Jasenitz (Westpommern) geboren und nach seiner Lehre zum Maschinenschlosser mit 17 Jahren in den Volkssturm eingezogen. 1949 kehrte er aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft bewusst in die neu gegründete DDR zurück, obwohl seine Familie inzwischen im Westen bei Hamburg lebte. Er habe nach dem Sieg der Alliierten über den Hitler-Faschismus „immer eine neue, bessere Gesellschaft gewollt“.