Umstrittene China-Tanztruppe gastiert in Salzburg

Wer in letzter Zeit aufmerksam durch die Salzburger Innenstadt gelaufen ist, hat sie vermutlich gesehen: Großformatige Plakate auf denen bezaubernde chinesische Damen akrobatisch durch die Lüfte wirbeln. Im Kern ihrer kitschigen Kunstvermittlung: Eine künstlerische Renaissance, die das reiche chinesische Kulturerbe mit traditionellen Tänzen feiert. In China selbst hat die Tanztruppe allerdings wenige Fans und Bewunderer. Peking sieht in ihr nämlich den Propagandaflügel der spirituellen „Falun Gong Bewegung“. Diese wurde in China in den 90er Jahren als menschenmanipulierende Sekte eingestuft und verboten.