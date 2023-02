Jäger erwischten Kollegen bei Wilderei

Zwei Jäger waren am 30. Dezember 2022 um 12.10 Uhr gerade in ihrem Jagdrevier in der zu St. Roman gehörenden Ortschaft Watzing unterwegs, als ihnen ein VW Tiguan auffiel. Mit Entsetzen beobachteten sie, wie aus dem Beifahrerfenster plötzlich eine Schrotflinte zum Vorschein kam und es knallte. Gleich darauf stürzte ein großer Vogel reglos vom Himmel.