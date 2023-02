Stephanie Venier: „Ich weiß, wie es sich anfühlt“

Stephanie Venier hat im Donnerstags-Training mit der Tages-Bestzeit aufzeigen können. Schon vor sechs Jahren hat die Tirolerin in St. Moritz eine Silbermedaille im Rahmen einer Weltmeisterschaft eingefahren. Im krone.tv-Interview mit Martin Grasl gibt sie einen Einblick in die Vergangenheit: „Ich weiß, wie es sich anfühlt“, erzählt Venier, die hinzufügt, dass der Erfolg aufgrund des Abstands nicht mehr präsent ist. Auch mit der kürzlich verstorbenen Italienerin Elena Fanchini hat die ÖSV-Speedlady Weltcup-Rennen bestritten - „die Ski-Familie wird sie absolut vermissen“, so die Inssbruckerin abschließend.