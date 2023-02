Crawford holt Super-G-Gold ++ Pöltl zu Toronto

Große Überraschung im heutigen WM-Super-G der Herren in Courchevel, starker Auftakt des ÖSV-Teams bei der Biathlon-WM in Oberhof und NBA-Export Jakob Pöltl kehrt zu den Toronto Raptors zurück - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 09. Februar.