„Hahnenkampf“ sorgte für Einsatz am Hahnenkamm

Mitte Jänner erforderte der Ausraster eines Mitarbeiters in einem Bergrestaurant in Westendorf einen Cobraeinsatz – samt „Anreise“ mit der Seilbahn. Diese Woche gerieten einander in einem Berggasthof am Kitzbüheler Hahnenkamm mehrere Personen – offenbar Saisonkräfte – in die Haare. Fäuste flogen, die Polizei musste am Dienstag in der Nacht hinauf auf 1750 Meter. Die vielseitigen Kitzbüheler Bergretter wurden von der Exekutive um einen „Assistenzeinsatz“ ersucht.