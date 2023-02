Eine sonnige Panoramarunde zwischen drei Tälern

Es geht direkt rechts am dritten Hof vorbei, ab hier war der Weg nicht mehr geräumt bzw. die gleich danach beginnende Rodelbahn nicht präpariert. Nur eine Fußspur war angetreten: Kein Problem: So startet jetzt eine urtümliche Winterwanderung. Die Route - gut erkennbar als Rodelbahn - leitet im Wald abwärts (stets an „Panoramaweg“ halten und nicht Richtung Zillertal bzw. Bruck).