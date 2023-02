BH verbietet den beliebten Faschingsumzug

Kein „Rante Putante“ wird es heuer am Faschingsdienstag in Sillian geben. Während vor der Pandemie der Schaulauf mit Hunderten Faschingsbegeisterten noch Tradition hatte, gibt es nun einen herben Dämpfer. Ein bereits im Oktober eingereichtes Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft Lienz, die B100 während der Veranstaltung zu sperren, wurde abgelehnt.