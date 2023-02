Vater der Zwettler Hüfte tritt als Klinikenchef ab

1170 Prothesen in einem Jahr

2003 entwickelte er die Zwettler Hüfte, die einen Durchbruch in der Orthopädie darstellte und nur durch einen verhältnismäßig kleinen Hautschnitt – im Vergleich zu vorhergehenden Methoden – eingesetzt werden kann. Aber auch im Knie- und Schulter-Bereich setzte Weissinger starke Akzente, ebenso gilt er beim Einsetzen einer künstlichen Bandscheibe in der Halswirbelsäule unter dem Mikroskop als Top-Mediziner. Damit wurde 2017 der Rekord von 1170 eingesetzten Prothesen in Zwettl erreicht. 1000 waren es im Vorjahr.