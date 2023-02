„Angebetete“ aus Eifersucht mit Füßen getreten

Mann einschlägig vorbestraft

Am Nachhauseweg verlor der Trunkenbold die Kontrolle. Er zerrte seine „Angebetete“ an den Haaren aus dem Auto, stieß sie in ein angrenzendes Gebüsch, schlug ihren Kopf auf den Asphalt und trat mit Füßen auf sie ein – so das Opfer unter Tränen vor Gericht. Dennoch fuhr sie anschließend mit dem schlafenden Gewalttäter auf dem Beifahrersitz nach Hause, wo der 31-Jährige erneut zugeschlagen haben soll. Bis die Polizei kam.