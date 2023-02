E-Bikes aus 3D-Drucker sollen für Furore sorgen

Mit seiner Firma Greenstorm schrieb der Kufsteiner Richard Hirschhuber bereits (Bike-)-Geschichte. Nach dem Verkauf an Briten behielt er 17 Prozent, will nun aber mit neuen Ideen rund um das Rad durchstarten. Der Unterländer gründete mit Verena Kreidl das Start-up namens Super Mobility. „Ich traf in Silicon Valley in den USA auf den vietnamesischen Gründer Sonny Vu. Dessen Familienunternehmen ist ein Vorreiter in Sachen 3D-Drucker“, schildert Hirschhuber die Anfänge. Noch am Rückflug skizzierte er seine Vision, in den kommenden fünf Jahren auch in Europa 3D-Drucker (Stückpreis eine Mio. Euro aufwärts) zu installieren – zum Drucken von E-Bikes!