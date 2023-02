Lkw-Lenker verstarb an einem Herzinfarkt

Gegen 11.50 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem Lkw von Möderbrugg kommend in Fahrtrichtung St. Johann am Tauern, als er während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitt. Er touchierte in weiterer Folge die linke Fahrbahnböschung und blieb stehen. Zeugen fanden den Lenker reglos im Führerhaus vor und verständigten den Notruf.