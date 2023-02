Ex-Freund attackierte den „Neuen“ mit dem Messer

Der Angriff ereignete sich am Montag gegen 12.45 Uhr in einer Wohnung in Wien-Margareten. Laut Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige versucht, den neuen Freund der 38-Jährigen mit dem Messer anzugreifen. Der 23-jährige Lebensgefährte erlitt bei der Attacke einen oberflächlichen Schnitt am Rücken. Auch den Fernseher der Ex-Freundin soll der 28-Jährige beschädigt haben.