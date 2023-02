Silvia Schneider zeigt spektakuläre Opernball-Robe

In insgesamt 162 Arbeitsstunden wurden für die Opernball-Robe von Silvia Schneider 67.644 Strasssteine - in mühevoller Handarbeit - verarbeitet. Das Design stammt aus der kreativen Feder von Schneider selbst, die ja mit ihrer Modelinie immer wieder neue Akzente setzt. Die Supervision und Ausführung hatte die österreichische Kostümbildnerin Stephanie Hofer aus der Lambert-Hofer Dynastie über. In Zusammenarbeit mit DSI London entstand der Traum aus geschliffenem Glas in England.