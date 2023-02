„Niemand im Verein hat die Eier, es ihm zu sagen“

Verhalten nicht in Ordnung

Liverpool sei ein Verein, der auf Respekt basiert, Klopp müsse akzeptieren, dass er so etwas nicht tun kann. „Wir haben Kampagnen gegen Mobbing und man darf den Liverpool-Trainer sich nicht so verhalten lassen. Ich habe das Gefühl, dass niemand im Verein die Eier hat, um es ihm zu sagen. So wie die Dinge im Moment laufen, hilft es ihm nicht und sie helfen sicherlich nicht dem Verein, der über allem steht."