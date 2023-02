Basel feuert Frei! Ex-Sturm-Coach übernimmt

Die Entscheidung traf der im Winter als Sportdirektor geholte Ex-Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel, der nun als Interimstrainer einspringt. Der Schweizer Ex-Internationale Frei genießt in Basel Kultstatus. Als er 2009 als Spieler zum Verein zurückkehrte, gewann er - phasenweise mit Aleksandar Dragovic als Clubkollegen - mit Basel viermal in Folge die Meisterschaft und erzielte dabei in 103 Partien 73 Tore.