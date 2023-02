Bronze für Österreich ++ LASK träumt von Cup-Sieg

Die Tirolerin Ricarda Haaser sorgt für die Sensation beim Auftakt der 47. Ski-WM in Courchevel/ Meribel in Frankreich: Die 29-Jährige gewinnt Bronze in der Kombination! Außerdem hofft die Elf von Didi Kühbauer, mit dem Einzug ins Halbfinale, auf den ersten Cup-Sieg für den LASK seit 1965 und Österreichs Tennis-Stars enttäuschen beim Davis Cup. Das und noch mehr sehen Sie in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.