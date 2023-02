Chaos wegen dünner Schneedecke in Griechenland

Während es viele Länder gewohnt sind, im Winter Schnee zu haben, ist in Griechenland wegen Schneefällen und stürmischen Winden Chaos ausgebrochen. Am Montag fielen zahlreiche Busverbindungen aus, die Schulen in den meisten Teilen Mittelgriechenlands und auf den Inseln der Ägais blieben geschlossen.