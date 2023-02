Dancing Stars 2023: Die Tanzpaare stehen fest!

Die „Dancing Stars“-Paare stehen fest: Kabarettist Michael Buchinger tanzt mit Profi Herbert Stanonik: „Ein Statement, dass es nicht immer Mann und Frau sein muss“ so der Profitänzer. Hannes Kartnigs Tanzpartnerin ist Catharina Malek, von der sich der ehemalige Sturm-Boss aber einiges sagen lassen wird: „Sie ist der Profi, und es war immer so, dass die Guten was zu sagen haben - ich durfte immer nur zahlen.“ meinte er im Interview mit krone.tv.