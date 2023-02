Brite brettert in Söll über Feld und blieb stecken

Mit zwei Promille über Wiese gebrettert

Wenig später blieb das Fahrzeug in einem Bachbett stecken. Der Mann und sein Kollege ergriffen daraufhin in voller Skimontur die Flucht. Der 33-Jährige wurde jedoch später in seiner Unterkunft von den Beamten gefunden. Dort gestand der Brite, mit dem Auto gefahren zu sein. Ein Alkotest zeigte einen Wert von über zwei Promille auf. Er wird bei der BH Kufstein angezeigt.