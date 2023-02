Aubameyang am Abstellgleis! Drei Klubs wollen ihn

Aubameyang ist beim Champions-League-Duell gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund zum Zuschauen verdammt, am Freitag wurde der Stürmer aus dem Kader der „Blues“ gestrichen. In der Premier League stand er zudem in der laufenden Saison gerade einmal jede vierte Partie in der Startelf - nicht wirklich das, was sich „Auba“ von seiner Zeit in London erwartet hatte.