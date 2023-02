Heidi Klum zog mit XXL-Dekolleté Blicke auf sich

Kelly und Fox als Romeo und Julia

In an die tragischen Shakespeare-Helden Romeo und Julia angelehnten Looks kamen Machine Gun Kelly und Megan Fox. Während die Schauspielerin in einem weißen Kleid von Zuhair Murad zu den Grammys kam, trug der Rapper einen silbernen Anzug von Dolce & Gabbana. Wie Stylistin Maeve Reilly auf Instagram verriet, habe sie sich für die Outfits des Promi-Paares an den Halloween-Looks von Romeo und Julia aus Baz Luhrmanns Film von 1996 inspirieren lassen. Claire Danes und Leonardo DiCaprio waren damals für ein Kostümfest als Engel und Ritter verkleidet gewesen.