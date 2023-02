Auf scharfen Kufen um die ganze Welt

Bei dem Versuch, die verschiedenen Stationen von Stina Martini im Auge zu behalten, kann einem schon einmal fast so schwindelig werden wie beim Anblick der vielen Pirouetten, die sie auf scharfen Kufen dreht. Ihre Liebe zum Eiskunstlauf hat die Grazerin schon um die ganze Welt - und letztes Jahr einen neuen Vertrag gebracht. Seit Mitte 2022 tourt sie mit dem „Cirque du Soleil Crystal“ durch Amerika und Europa. Als ob das nicht besonders genug wäre, genießt Martini mit diesem Engagement ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: „Ich kenne aus Österreich sonst niemanden, der so einen Vertrag bekommen hat“, sagt sie beinahe ein bisschen stolz. Gerade ist die 29-Jährige in Lausanne und bereitet sich auf eine weitere Show vor, in der sie als „Reflection“ eine Hauptrolle spielt: „Das Training ist intensiv. Es sind hier aber so viele ausgezeichnete Akrobaten involviert, das macht die Zusammenarbeit umso spannender.“