„Großartig!“ Lobeshymnen für Sabitzer bei Debüt

„Beeindruckende Vorstellung“

Linksverteidiger Shaw nannte Sabitzers Leistung in den letzten zehn Minuten sogar „großartig“. Da war der die 28-jährige Bayern-Leihgabe nach Rot für Casemiro anstelle von Offensivstar Antony gekommen und sorgte dafür, dass die knappe 2:1-Führung über die Zeit gebracht wurde. „Er ist erst ein paar Tage hier und hat seine Qualitäten im Training gezeigt“, sagte Shaw. „Bei einem Mann weniger eingewechselt zu werden und in so kurzer Zeit so eine beeindruckende Vorstellung zu zeigen, ist gut und ein Vorgeschmack darauf, was er kann“, meinte der englische Nationalspieler.