Tickets für „Knock on the Cabin“ gewinnen!

Eric und Andrew machen als Paar mit ihrer Adoptivtochter Wen Urlaub in einer abgelegenen Waldhütte. Doch die unbeschwerte Zeit ist in dem neuesten Werk von Horrormeister M. Night Shyamalan bald zu Ende, als die drei von vier Fremden überfallen werden. Die prognostizieren das Ende der Welt. Abzuwenden sei diese Apokalypse nur, wenn die Familie zu einem schier unmenschlichen Opfer bereit ist. Wir verlosen je 5x2 Kinotickets für „Knock on the Cabin“ (ab 9.2. im Kino) für die Highlight Movienight im Cineplexx Salzburg, Villach und Innsbruck am 9. Februar um 20 Uhr. Einfach im Formular am Ende des Beitrags den gewünschten Cineplexx-Standort auswählen und Gewinnchance nutzen!