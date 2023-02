Ex-Landesrätin startete ihren eigenen Mini-Markt

Sie ist ehemalige Landesrätin, Brot-Sommelière und führt seit Kurzem in Schachendorf einen Mini-Markt. Michaela Resetar ist auch nach ihrer politischen Zeit weiterhin voller Energie und voller Ideen. In dem neuen Selbstbedienungsladen bietet sie verschiedenste Produkte an. Marmeladen finden sich hier genauso wie Kernöl, Schnäpse oder frische Eier. Die meisten Sachen sind aus der eigenen Produktion, der Rest kommt aus der Region. Ähnlich, wie es in der Vergangenheit in den Hansag-Food-Containern war, können die Kunden einfach reingehen, die Sachen einpacken, bezahlen und wieder gehen. Geöffnet ist von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr.