Neue Rolle, alte Liebe: Komatz in der Zwickmühle

„Am Montag habe ich mich entschieden, am Freitag war ich schon in Toblach am Start“, schildert Komatz ihre bewegte Woche. Prompt gelang ihr im Sprint wie über 10 km Freistil der Sprung in die Punkteränge. „Ich habe es als Riesenchance erkannt“, blickt die 32-Jährige zufrieden auf die vergangenen Tage zurück. Ungewohnt war es für sie aber schon. „Der Rücken fühlte sich so leicht an. Am Start fragst du dich, ob du was vergessen hast“, grinst die Maria Almerin.