Vollbrand von Schweinestall fordert 60 Florianis

Großbrand eines Wirtschaftsgebäudes Freitagmittag in St. Martin am Wöllmißberg: Die Landesleitstelle alarmierte insgesamt sieben Feuerwehren, darunter die FF Voitsberg. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle befand sich das Gebäude, in dem sich auch ein Schweinestall befand, bereits in Vollbrand. „Aufgabe der FF Voitsberg war die Rettung von Hühnern und eines Hundes“, berichtet die Feuerwehr Voitsberg. 60 Florianis standen im Einsatz, die FF Voitsberg führte einen Brandangriff durch, zudem wurde der thermische Schutz von Räumlichkeiten, in denen entzündbare Mittel gelagert werden, mit einer Wärmebildkamera abgeklärt und schließlich ausgeräumt.