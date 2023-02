ÖFB-Cup-Viertelfinale ++ Davis-Cup gegen Kroatien

Die ÖFB-Cup-Viertelfinal-Partien eröffnen heute das neue Fußballspieljahr, WM-Generalprobe für die Slalom-Asse in Chamonix und im Davis-Cup trifft Österreich morgen auf Kroatien - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 03. Februar.