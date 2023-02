Floriani als Passanten hielten Feuer in Schach

Ein Nebengebäude brannte am Donnerstagnachmittag in Seeham (Flachgau/Salzburg). Bereits auf der Anfahrt wies eine gut sichtbare Rauchsäule die anrückende Feuerwehr auf ein größeres Brandereignis hin. Glücklicherweise waren aber bereits Feuerwehrleute als Passanten vor Ort, die den Brand in Schach halten konnten.