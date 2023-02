Betrunkener Urlauber randaliert in fremder Wohnung

Schlief in fremder Wohnung ein

In der Küche litten der Geschirrspüler und weiteres Mobiliar, bevor der Norweger in der fremden Wohnung einschlief. Die Polizei weckte den Randalierer und brachte ihn auf die Polizeistation. Dort zeigte sich der Mann geständig und reuig. Er gab an, lediglich eine Nächtigungsmöglichkeit gesucht zu haben.