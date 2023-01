Dornauer unterstützt Karner in Asylfrage

Grüne zeigen sich entsetzt

Die grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan bezeichnete die Tonalität Dornauers in einer Reaktion als „erschreckend“. „Statt Lösungen auf EU-Ebene einzufordern, um Fluchtursachen zu beheben, werden Feindbilder aufgebaut und in FPÖ-Manier auf Spaltung statt Zusammenhalt gesetzt“, sagte sie. Dies sei ein „gefährlicher Bruch“ mit der in Tirol bisher „menschenwürdigen Herangehensweise an dieses sensible Thema“.