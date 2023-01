Räuber verletzte auf der Flucht einen Polizisten

Wilde Szenen spielten sich am Montag im Bezirk Neunkirchen ab. Bei einem abendlichen Raubzug soll ein 23-jähriger Wiener gegen 18 Uhr zuerst eine Trafik in Aspang-Markt heimgesucht haben. Nachdem er dort mit seinem kriminellen Ansinnen gescheitert war, setzte er seinen diebischen Vorstoß in weiteren zwei Geschäften fort. Mit Erfolg. Der Mann flüchtete samt Beute. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Alarmfahndung heftete sich die Exekutive an die Fersen des Verdächtigen.