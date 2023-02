Bau von Luxuschalets: Finanzbetrug im großen Stil

Fünf Luxuschalets baute in den Jahren 2010 und 2011 eine GmbH in einer Gemeinde im Tiroler Unterland. Der Gesellschafter und Geschäftsführer nahm daraufhin für sich und seine Ehefrau - die Prokuristin - verdeckte Gewinnausschüttungen in Form großzügiger Zuwendungen vor. Darüber hinaus hat man die Umsatzsteuer nicht abgeführt. Letztlich wurde dem mutmaßlichen Betrüger eine Bescheidbeschwerde zum Verhängnis.