Milletich tritt zurück ++ Berlins Isco-Deal platzt

Erdbeben in der heimischen Fußball-Landschaft: ÖFB-Präsident Gerhard Milletich legt nach nur 15 Monaten sein Amt zurück, Union Berlins Deal mit Ex-Real-Madrid-Star Isco ist in letzter Sekunde geplatzt und Österreichs Aufgebot für die Ski-WM in Frankreich steht fest! Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba!