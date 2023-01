Vater (64) bei Arbeiten im Stall schwer verletzt

Ein 64-jähriger Mann ist am Montag in Tschagguns (Montafon) bei einem Arbeitsunfall in einem Stall schwer verletzt worden. Beim Einsteigen in einen Heukran dürfte er nach Angaben der Polizei das Pedal des Krans bedient haben, worauf sich der Kran in Bewegung setzte und den 64-Jährigen von einem Balken schob.