Weitere 200 Plätze für Ganztagesbetreuung

Derzeit befinden sich in Klagenfurt etwa 1700 Schüler in einer Ganztagesbetreuung. „Der Trend geht ganz klar in diese Richtung“, weiß Bildungsreferent Philipp Liesnig (SP). Daher wurden im vergangenen Herbst insgesamt zehn zusätzliche Gruppen bei Volks- und Mittelschulen eingerichtet.