Nachtzug durch Tirol bleibt Migrations-Brennpunkt

Der Nightjet 466 von Wien über Tirol nach Zürich in der Schweiz wird auch in diesem Jahr einen Strom an Migranten in Richtung Westeuropa bringen. Bei einem Lokalaugenschein zeigte sich, dass die Schweizer Polizei an der Grenze erneut 28 Migranten aus den Waggons holte. Doch das Motto von Staaten und Behörden auf dem Weg nach Westeuropa lautet offenbar: Augen zu und durchwinken.