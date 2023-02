Schneeketten: Manche Orte sind ohne unerreichbar

Die Weed-Ketten wurden in Übersee legendär. Schon 1904 veranstaltete man in Canastota das erste Rennen für Autos mit Schneeketten. Im selben Jahr gelang es Weed, den berühmten Entfesselungskünstler Harry Houdini für eine Show zu engagieren. Im Hammerstein’s Victoria Theater in New York befreite sich Houdini aus dem Würgegriff von sechs (!) Weed-Schneeketten. Ganz New York sprach davon. Nach den Schneeketten für die Autos folgte übrigens 1911 die Erfindung der Schneeketten für die Pferde.