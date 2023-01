Pkw-Lenkerin landete mit 1,9 Promille im Graben

In einem Kreisverkehr in Wattens hat am Sonntag gegen 6 Uhr in der Früh eine Einheimische (25) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug flog regelrecht aus der Kurve, streifte eine Straßenlaterne und landete im Graben. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab 1,9 Promille. Es war nicht der einzige Unfall am Sonntag.