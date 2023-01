Kater von Zug überrollt: Entsetzen in Frankreich

Der Fall einer in Paris von einem Zug totgefahrenen Hauskatze sorgt in Frankreich für Entsetzen. Sogar Innenminister Gérald Darmanin hat sich bereits zu dem Drama geäußert. Das Tier war Anfang Jänner aus einer Transporttasche entwischt und verschwand unter dem Zug, in dem seine Besitzerin Georgia und deren 15-jährige Tochter Melaina saßen. Die beiden versuchten, eine Abfahrt der Bahn zu verhindern - erfolglos. Das Personal reagierte nicht, der Zug fuhr ab und tötete die Katze.