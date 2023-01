Wasserleiche aus der Donau ist Roland K. (42)

Bei der Leiche handelt es sich nun auch nachgewiesenerweise um den 42-Jährigen aus Natternbach, der seit dem 10. Dezember nach einer Lokaltour mit Freunden in Linz abgängig war. Die letzte ermittelte Spur hatte aufgrund der Handydaten um 3.47 Uhr in Linz Richtung Donaulände geführt. Mehrere Suchaktionen waren allerdings erfolglos verlaufen. Am Mittwoch hatte schließlich ein Linzer Radfahrer bei Steyregg einen Körper im Wasser treiben gesehen. Aufgrund der Kleidung ging die Polizei sofort davon aus, dass es sich um den Leichnam des seit 7 Wochen vermissten Roland K. handelt. Sicherheitshalber wurde aber noch eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordet, die am Freitag stattfand.