Wanda datet ehemaligen Teamkollegen von Ex Icardi

Wie der argentinische Journalist Jordi Martin berichtet, sei die Spielerberaterin am Dienstag mit Keita Balde in Dubai unterwegs gewesen. Icardi selbst soll dem Insider bestätigt haben, dass sich seine Noch-Ehefrau mit seinem ehemaligen Mitspieler aus Inter-Mailand-Zeiten trifft. Zudem schrieb er in seiner Instagram-Story: „Den Klatsch erspare ich euch bis morgen, damit ihr Zeit für etwas anderes habt.“