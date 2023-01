Influenza im engen Umfeld doppelt so ansteckend

Auch in den USA „abnormal“ starke Influenzawelle

Was die US-Wissenschaftler für den Winter 2021/2022 herausgefunden haben, dürfte sich - mit etwas Variation, was den Zeitpunkt betrifft - in den vergangenen Wochen wiederholt haben. Ganz wie in Europa ist es auch in den Vereinigten Staaten Ende 2022/Anfang 2023 zu einer „abnormal“ frühen und starken Influenzawelle gekommen. In den ersten Tagen dieses Jahres wurden in den USA sogar 79 Influenza-Todesfälle unter Kindern registriert.