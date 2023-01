Aleksandar Dragovic kämpft um seinen großen Traum

Jetzt wird weiter telefoniert und verhandelt, „einmal in meiner Karriere in der Serie A zu spielen, war schon immer ein Traum von mir“, so der 31-jährige Innenverteidiger, „ich weiß zwar, dass Sampdoria abstiegsbedroht ist, will aber mithelfen, das Unmögliche noch möglich zu machen“. Besonders würde er sich auf den 18. Februar freuen - da kommt es in Genua zum Duell mit Bologna und Spezi Marko Arnautovic. Wenn der bis dahin fit ist.