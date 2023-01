Am Sonntag wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Laut aktuellen Umfragen dürften die Verluste für die ÖVP und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sehr stark ausfallen, die FPÖ hingegen wird das historisch beste Wahlergebnis einfahren können. Für Spitzenkandidat Udo Landbauer dennoch (noch) kein Grund für Freudensprünge: „Sie können mir glauben, Umfragen beruhigen mich ganz und gar nicht“, so der FPÖ-Spitzenkandidat im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.