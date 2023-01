47 Millionen Euro für Arbeitsmarktstrategie

Das Land Steiermark hat am Donnerstag zusammen mit Sozialpartnern und dem Arbeitsmarktservice die steirische Arbeitsmarktpolitische Strategie 2023 präsentiert. Die beiden Hauptziele sind einerseits Fachkräfte für die Zukunft sichern und Teilhabe-Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen andererseits, ausformuliert in 14 Unterkapiteln. Ein parallel entwickeltes erstes Maßnahmenpaket für 2023 fußt auf diesen strategischen Grundsätzen und ist von Land und AMS mit 46,7 Mio. Euro dotiert.